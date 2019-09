Kimův strýc už nebude velvyslancem v Praze, píše server

Strýc severokorejského vůdce Kim Čong-una po čtyřech letech skončí ve funkci severokorejského velvyslance v Praze. Uvedl to dobře informovaný server NK News, který se specializuje na dění v KLDR, s tím, že 65letý Kim Pchjong-il už letos odjel do vlasti a nyní se vrátil do Prahy, kde si zřejmě balí věci. Jeho nástupce je podle zdroje už schvalován, ale české ministerstvo to nepotvrdilo.