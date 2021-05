Děti nemohou do školy, tak vyrazily na stadion Sparty. Tam paradoxně mohou

„Objevila se zkratka, že na fotbal se může, a do škol ne. Přišlo mi líto, aby to takhle zůstalo, a řekli jsme si, že by bylo fajn to využít a kreativně na ten problém s prioritizací vzdělávání upozornit. Jsme rádi, že nám Sparta nabídla prostory a mohli jsme tu ty hodiny odučit,“ okomentoval společný projekt Pražák.