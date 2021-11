Kdysi zchátralá Klinika ožila, slouží hlavně dětem

„Ulita tu má klubovny, počítačovou učebnu, dílnu pro dřevoobrábění, kovoobrábění. Na jejich stránkách je vypsáno asi 10 různých kroužků. Vrátil se sem život, a to je skvělé,“ říká Ptáček s tím, že i u občanů Prahy 3 vidí pozitivní ohlasy.

V přízemí vedle Ulity se navíc právě dokončují práce na lékařských ordinacích. Ty by měly být v brzké době veřejnosti také otevřeny.

„Zrekonstruovat se musela kompletně celá budova, zachovala se pouze nosná konstrukce, vybudovaly se nové vnitřní dispozice, podkrovní prostory, bezbariérový přístup do budovy, výtah, zrekonstruovala se střecha, okna, dveře, prostě kompletně celá budova. Celkové investiční náklady na tuto stavbu dosáhly 80 milionů korun,“ řekla Novinkám mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Ještě začátkem roku 2019 byla budova sídlem aktivistů. Obývali ji pět let. Ve vypjatých momentech vystěhování musela na místě zasahovat i policie.

Na napjaté momenty před lety vzpomíná i starosta Prahy 3. „Když se klinika vyklízela, byla to taková vypjatá chvíle, tehdy to bylo i závazkem té budovy, vykřesat z ní něco lepšího, než tady udělali oni, a já si myslím, že to klaplo.“