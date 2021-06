Kdybych zůstala v kuchyni, zabilo by mě to, líčí žena řádění tornáda

„Začalo to šíleným vichrem. Pak jsem uviděla vír a najednou začalo všechno lítat a mlátit do střechy. Stála jsem v kuchyni a bála se o život. Něco mi však říkalo, musíš jít mezi futra. Tak jsem šla do ložnice a tam jsem si mezi ně stoupla. Kdybych zůstala, zabilo by mě to. Prorvaly se nám půdní schody do chodby, zavalily by mě. Když začala všude kolem létat izolace, bylo jasné, že už jsme bez střechy,“ líčila žena chvějícím se hlasem hrůzné zážitky.