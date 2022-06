Kdo nahradí Gazdíka? Tipy představím v úterý Fialovi, uvedl Rakušan

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan chce sdělit jména možných kandidátů na post šéfa resortu školství premiérovi Petru Fialovi (ODS) v úterý. „Nyní to ale ještě zveřejňovat nebudu,“ prohlásil v pondělí odpoledne. Stávající ministr školství Petr Gazdík (STAN) končí ve funkci ke konci června kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Petrem Redlem. Nového šéfa resortu by chtělo Rakušan vybrat do konce týdne.