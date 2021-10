Kdo leží s covidem v nemocnicích

Průměrný věk neočkovaných osob, které byly v jednotlivých dnech od začátku září s covidem hospitalizovány, se pohyboval od 45 do 67 let. Oproti tomu pacienti s očkováním, kteří ve stejném období končili v nemocnicích, jsou v rozmezí průměrného věku 60 až 90 let.