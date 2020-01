Kdo bude komu šéfovat? Nové vedení si v lednu zvolí hned tři parlamentní strany

„Jsem rád, že se o hlasy členů, neboť vedení volí každý jeden člen či členka Pirátů, utká více kandidátů. Nemyslím si, že by se z jakéhokoliv důvodu měl někdo své nominace vzdát. Mikulášovo vyjádření ,aby si taky Ivan mohl odpočinout´, beru z rezervou,“ napsal Novinkám Bartoš.

Dříve se spekulovalo o tom, že by se o funkci předsedy mohl ucházet Václav Klaus ml., toho ale strana v březnu jednomyslně vyloučila ze strany. Podle vedení nebyl loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům. Klaus ml. si poté založil svoji vlastní stranu Trikolóra.

Adepti na šéfa KDU-ČSL jsou zatím dva – předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský. Ten už dříve Novinkám řekl, že pokud by se stal šéfem KDU-ČSL, vzdal by se křesla v Bruselu. „Kdybych šel do čela lidovců, nemohl bych být europoslanec. Ten model, který udělal kolega Pospíšil (někdejší předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil, pozn, red.), se podle mě neosvědčil,“ uvedl Zdechovský.