Kávu si u okénka koupíte, ale vypít ji tam nesmíte, vysvětluje Havlíček

Havlíček to vykládá tak, že není zakázáno prodávat kávu nebo čaj z okénka. „Definitivně je to tak, pokud si někdo koupí něco v okénku, a je úplně jedno jestli třeba pivo v pet lahvi nebo kávu v kelímku, a vezme si to do auta nebo domů do tašky, bez problému si to může koupit. Jediné, co není možné, je to, aby si to koupil a začal to okamžitě konzumovat," řekl Havlíček Radiožurnálu s tím, že vzít a odnést kávu třeba do kanceláře podle něj možné je.