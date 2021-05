Karlovarský kraj září. O rychlejší rozvolňování ale neusiluje

„Čísla padají poměrně razantně i v jiných regionech a to, co je ve výhledu rozvolňování v následujících dnech a týdnech, je i z našeho pohledu účelné,“ poznamenal Kulhánek.

Kraj svými epidemiologickými daty spadá do takzavného šestého, nejmírnějšího balíčku opatření. Pro ten ale stát zatím nedokázal definovat podmínky. Do tohoto balíčku by podle čtvrtečních dat patřily nyní také Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj.