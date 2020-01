Kamiony budou asi moci dál předjíždět

Kamiony budou zřejmě moci na dálnicích dál jezdit i v levém pruhu. Návrh novely, který by jim to plošně zakázal a prakticky tak těmto těžkým vozidlům znemožnil předjíždět, Sněmovna ve středu po bouřlivé diskusi vrátila do druhého čtení, s nímž se nijak spěchat nebude.