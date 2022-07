Kam utéct před vedrem? Rada nad zlato

Při návštěvě Flascharova dolu se lidé dostanou zhruba 45 metrů pod povrch. „Jdou do nitra kopce, takže je to po rovině,“ dodala Zemanová s tím, že novinkou prohlídkového okruhu je břidlobar s nabídkou chlazeného pití.

On sám doporučuje vyrážet v tropických dnech na výlety ráno, dřív, než se vše rozehřeje. „A kamkoli, kde bude stín. Když to bude u vody, je to bezvadné. Když to bude technická nebo historická památka, je to fajn, ale je potřeba si pohlídat, aby tam byl stín. Ne že si řeknu, že jdu na hrad, ale zapomenu, že se k tomu hradu jde kilometr a půl do kopce po rozpálené cestě,“ nastínil Táborský.