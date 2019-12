Kalousek: Vláda vědomě zhoršuje stav veřejných financí

Premiér Andrej Babiš před poslanci prohlásil, že návrh rozpočtu na příští rok je prorůstový. Souhlasíte s tím?

Tvrdím, že návrh rozpočtu je neodpovědný, protože vláda vyvíjí takzvané negativní fiskální úsilí. To znamená, že vědomě svými kroky zhoršuje stav veřejných rozpočtů. A když si k tomu připočteme růst mandatorních a kvazimandatorních výdajů, který je rychlejší než růst příjmů, tak prostě státní rozpočet rok od roku, a bohužel i ten příští, výrazně snižuje odolnost proti ochlazení ekonomiky i proti krizi, což pak vždycky odskáčou ti nejslabší.

Premiér také uvedl, že i když ekonomika výrazně zpomalí, vláda ji nezaškrtí, jako to udělala například Topolánkova vláda, v níž jste byl ministrem financí, ale bude do ní naopak pumpovat peníze.

Nám v době krize nic jiného nezbývalo než šetřit. Kdybychom nešetřili, tak jsme vystavili rozpočet obrovským problémům s dluhovou službou. Tenkrát byla situace na finančních trzích úplně jiná než dnes.

Vláda v době ekonomického růstu nemá co pumpovat peníze do ekonomiky, ale má provádět systémové reformy nebo šetřit na horší časy. Současná vláda bohužel dělá procyklickou politiku, kdy v době růstu pumpuje peníze do ekonomiky, a to je strašně neodpovědné.

Před finálním hlasováním o rozpočtu se sešlo asi 160 poslaneckých návrhů na přesuny peněz. Které z nich Sněmovna měla určitě podpořit?

Určitě pozměňovací návrhy, které naplňují vládní sliby učitelům. Protože ty sliby padly a učitelé si přidání o 15 procent určitě zaslouží. Podporujeme takové návrhy, které zvyšují podíl investic, které dávají víc peněz do vzdělání, bezpečnosti, zejména kybernetické bezpečnosti, protože jsme v kybernetické válce s Čínou a Ruskem, a na boj se suchem.

Nutno je ale dodat, že tak jak prošel rozpočet prvním čtením, tak neexistoval žádný pozměňovací návrh, který by ho mohl dostat do akceptovatelné roviny. Mohl vylepšit tu i onu prioritu, ale žádný pozměňující návrh z toho nemohl udělat dobrý rozpočet. Ten by z něj mohla udělat jen zásadní a systémová změna rozpočtové legislativy. A to je běh na delší trať než na jedno hlasování nebo na podzimní projednávání státního rozpočtu.

Národní rozpočtová rada doporučila upravit schvalování rozpočtu tak, aby návrh rozpočtu vždy vycházel z platné legislativy. Aby nepočítal třeba s příjmy v oblasti daňových zákonů, které ještě nebyly schváleny. Podporujete to?