Kalousek se navezl do Babiše a Pavla. A vůbec se s tím nemazlil

„Asi si to zasloužíme. Asi nám nezbývá nic jiného, než 32 let po Listopadu volit jednoho nebo druhého ”prominentního spratka” z té či oné prominentní bolševické rodiny. V takovém případě bych volil generála Pavla. Pořád ale doufám, že budu mít důstojnou šanci,“ uvedl Kalousek na Twitteru.

Kalousek si to však nenechal líbit. „Když jsem šel v 15 letech do montérek, pane generále Pavle, abych byl vychován “dělnickou třídou”, s křivdou jsem sledoval “bolševické spratky”, kteří ode mě opisovali a chodili na gymnázium. Nikoho z nich jsem nesoudil. Ale také mě nenapadlo, že by kandidovali na prezidenta,“ přisadil si někdejší zákonodárce.

Pokud by se konaly prezidentské volby v červenci, vyhrál by podle nově zveřejněného průzkumu agentury Ipsos první kolo Babiš se ziskem 31,7 %. Spolu s ním by do druhého kola postoupil Petr Pavel, jenž by dostal 23,8 % hlasů.