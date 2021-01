Kabátek kvůli přednostnímu očkování rezignovat nemusí, rozhodla rada VZP

Kabátek se nechal naočkovat 5. ledna v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, a to i přesto, že nepatří podle vládní vakcinační strategie k žádné z prioritních skupin obyvatel, jež mají nyní přednost.

Kabátek rezignovat nehodlá, bylo by to podle něj nezodpovědné

Kabátek rezignovat nehodlá, bylo by to podle něj nezodpovědné Domácí

Na následné tiskové konferenci se k věci vyjádřila i předsedkyně rady Věra Adámková. „Byl očkován na vyzvání svého lékaře kvůli určité diagnóze. Správní rada nemá žádné právo vyžadovat lékařskou zprávu. Po velmi bouřlivé diskusi, která trvala hodinu a zapojili se do ní všichni, bylo jasně shledáno, že zdravotní důvod je zcela mezi lékařem a pacientem. Není shledáno porušení účinných opatření,” uvedla Adámková.

Adámková upozornila také na to, že Kabátek se nechal naočkovat ještě předtím, než byla schválena a začala platit současná vládní vakcinační strategie. To zdůraznil také sám Kabátek.

Vyvození osobní zodpovědnosti po Kabátkovi minulý týden, kdy s informací přišel server iRozhlas.cz, požadoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Šéf resortu tehdy uvedl, že každý slušný člověk by na to měl reagovat a ředitel VZP by měl sám pro sebe vyvodit důsledky.