K pietnímu místu za Kuberu nosí lidé květiny i cigarety

Květiny, svíčky, ale třeba také cigarety přinášejí lidé k pietnímu místu za zemřelého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS), které vzniklo v prostorách Valdštejnského paláce, kde horní komora sídlí. Uctít jeho památku nebo napsat vzkaz do kondolenční knihy tu lidé mohou až do čtvrtečního večera. Dlouholetý senátor a bývalý primátor Teplic zemřel náhle v pondělí ve věku 72 let.