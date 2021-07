K očkování se od půlnoci přihlásilo přes 20 tisíc dětí mezi 12 a 15 lety

Od půlnoci, kdy se otevřela registrace k očkování proti covidu pro děti od 12 do 15 let, se jich do 12 hodin do systému přihlásilo 20 500. Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí Národní agentury pro komunikační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka. V ČR je v tomto věku cca 456 000 dětí. Očkování budou provádět vybraná centra, děti dostanou vakcínu Pfizer/BioNTech.