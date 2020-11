K čemu je Blatného PES? Školy budou otevírat podle jiného klíče

Podle tabulky PES by měly nastoupit do škol kompletně první stupně základních škol a rotačně druhé stupně. To se ale nestane. Potvrdila to mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová a následně i ministr Plaga.

Od středy 25. listopadu se do škol vrátí pouze závěrečné ročníky středních škol, obnoví se praktická výuka v základních uměleckých školách i výuka doktorandů na vysokých školách.

S nástupem v pondělí počítali rodiče i školy

Mnozí rodiče i školy přitom počítali s tím, že děti už v pondělí nastoupí, protože vláda už několik dní avizuje, že opatření od pondělí zmírní na čtvrtý stupeň. A z tabulky jasně plyne, že základní školy se pak otevírají. Tabulka vznikla podle ministra Blatného právě proto, aby se lidé snadno v opatřeních orientovali.

Žáci zbývajících ročníků prvního stupně a žáci druhého stupně rotačně by se měli vrátit až 30. listopadu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný se přitom ve Sněmovně nechal slyšet, že ve stejný termín by se mohly otevřít všechny obchody, což přitom odpovídá už rozvolnění třetího stupně.

Ministerstvo tvrdí, že školy se na otevření musí připravit. Ministr Plaga již dopoledne ve Sněmovně ve čtvrtek uvedl, že je potřeba, aby školy měly dostatečný časový prostor připravit se na změnu organizace výuky a aby to rodiče i děti věděly „dostatečně dopředu”.

PES není automat, tvrdí Plaga

„Pokud bychom k tomu přistupovali jako k automatu, po sedmém dni ve stupni nižším, bychom měli překlikávat, takže hned od pondělí (23. listopadu) by platil stupeň čtyři. V té chvíli se ale dostáváme ve školství do situace, která by byla po právu kritizována a to je to, že školy by neměly dostatečný časový prostor se připravit na tu změnu organizace výuky,“ dodal na vysvětlenou.

„Nemá smysl dělat opatření, která nejsou realizovatelná,” obhajoval postupný návrat dětí do škol Blatný.

O zmírnění na čtvrtý stupeň se přitom mluví už od pondělí a školy se mohly připravovat celý týden. Navíc najíždějí do režimu, v němž fungovaly už na začátku školního roku.

A sám Plaga v sobotním rozhovoru pro Právo mluvil o tom, že by bylo skvělé, kdyby se žáci v závislosti na příhodné situaci mohli vrátit už 23. listopadu.

Někteří ředitelé rozhodnutí ministerstva, byť popírá sliby, ale vítají. „Já jsem všemi deseti pro to, aby se většina dětí vrátila až 30. listopadu,“ řekl Právu šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý. Připustil, že v návaznosti na systém PES by se školy měly otevřít v pondělí.

Od středy jsou ve školách děti prvních a druhých ročníků.

Všichni žáci jsou doma od 14. října, někteří i déle. Politici se už po zpřísnění opatření zapřísahali, že žáci se do škol zcela jistě vrátí 2. listopadu. Postupně ale přiznávali, že se to pravděpodobně nestane. Tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula dokonce říkal, že by musela bouchnout jaderná elektrárna, aby se tak nestalo.

Za definitivní měl návrat dětí 2. listopadu i premiér Andrej Babiš.

Černému se však s odkladem nástupu dalších dětí do škol ulevilo. „Odklad dává smysl. Prvňáci teprve nastoupili do škol a i epidemiologové říkají, že neví, co to udělá, když se tam první ročníky vpustí. Hned tam pak pustit zbytek školy, tak by to mohlo znamenat, že by se ty školy zase zavíraly,“ řekl Právu Černý.