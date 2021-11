Jurečka: S lockdownem nepočítáme

<br>

Na předvolebních billboardech jste jako koalice SPOLU slibovali, že další lockdown nepřipustíte. Nepřepočítali jste se? Neslibovali jste něco, co jste předem nemohli splnit?

Chceme dělat vše pro to, aby lockdown za naší vlády být nemusel. Při aktuální situaci se ale může stát, že bude muset být jako to poslední možné řešení. Stále ale platí, že s ním nepočítáme. Budeme dělat maximum pro to, abychom se do té situace nedostali, a nemuseli tak udělat celkovou uzávěru společnosti, jaká byla v letošním i v loňském roce.

Je tedy možné, že v aktuální situaci, kdy se počty nově nakažených blíží k třiceti tisícům, ho budeme muset připustit?

Pořád je tady možnost, že vláda opatření, která nastavila, bude opravdu vymáhat a zvládne situaci bez lockdownu. Nechceme nikdo zavírat školy a ekonomiku, což má špatné dopady na psychiku dětí i nás ostatních.

Takže lockdown je na stole?

My jsme jako budoucí pětikoaliční vláda představili tento týden varianty, ve kterých říkáme, co bychom chtěli udělat krátkodobě, střednědobě a dlouhodobě, a s lockdownem opravdu nepočítáme.

Nyní je pak potřeba zvládnout situaci z hlediska logistiky převozu pacientů do nemocnic, kde kapacitu mají, abychom nebyli v situaci, že některé nemocnice budou opravdu přetížené a nebudou to stíhat.

Vy jste představili plán, kde dáváte důraz na testování, očkování nebo trasování. To v situaci, kdy se počty nově nakažených blíží k třiceti tisícům, stačí?

Důraz dáváme také na to, že je potřeba sledovat zatíženost nemocnic. V krajích, které byly nejvíce zasažené, už v tomto týdnu dochází k poklesu nárůstu pacientů na jednotkách intenzivní péče. A když jsem mluvil s řediteli nemocnic, třeba ve svém Olomouckém kraji, tak podle nich je předpoklad, že od příštího týdne by čísla měla začít klesat.

Prosazujete také testování očkovaných. Neztratí tím lidé motivaci se nechat očkovat?

Věřím, že ne. Mé osobní rozhodnutí, proč jsem se nechal očkovat, je i proto, že chci pomáhat společnosti, abychom nemuseli jít od lockdownu k lockdownu, aby naše děti mohly chodit do škol, abychom nepřetěžovali nemocnice a abychom nemuseli zase vyplácat ze státního rozpočtu desítky či stovky miliard korun na různé typy kompenzací a podpor.

Ale to je ideál. Všichni takhle nepřemýšlí.

To, že se nechám očkovat, je rozhodnutí, že už nechci společnost v lockdownu a nechci restriktivní opatření. Musíme se s tímto onemocněním i riziky naučit žít.

To je ale pořád ideální situace. Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří očkování třeba kvůli různým dezinformacím prostě odmítají.

Také je mám ve svém okolí, je potřeba s nimi komunikovat. Je potřeba otevřeně říct, že očkování má rizika. Pořád tu ale mám na miskách vah rizika spojená s tím, když nebudeme dělat nic. Pokud by společnost nebyla proočkovaná na úrovni, na jaké je, tak máme daleko více mrtvých, přetížené nemocnice a společnost by byla už dávno uzavřená.

Prosazujete také uznávaní PCR testů jako potvrzení o bezinfekčnosti. Kde je logika tohoto kroku, když konec uznávání testů lidi k očkování viditelně motivuje?

Motivace k očkování není jenom o restriktivních opatřeních pro neočkované. Lidi nyní vidí, co se ve společnosti děje, a vidíme státy, kde je proočkovanost kolem 90 procent, takže tam nemusí přistupovat k tak restriktivním opatřením.

Proč nepokračovat ve strategii, kdy se PCR testy neuznávají jako potvrzení o bezinfekčnosti, když to motivuje k očkování?

Protože situaci, která je teď akutní, zhorším. Je potřeba udělat maximum pro to, abychom lidi, kteří mohou být potenciálně infekční, zachytili.

Ve čtvrtek se vzdal nominace na ministra průmyslu a obchodu kvůli dřívějším podnikatelským aktivitám Věslav Michalik. Jak kvůli tomu teď podle vás vaše nově vznikající vláda vypadá?

Ukazuje se, že vláda se snaží dělat to, co jsme říkali, tedy že chceme přinést jinou kulturu a politický standard. Mluvili jsme o tom ale v průběhu minulých dvou týdnů. Pro mne tam byly velké pochybnosti a Vítkovi Rakušanovi jsem je řekl. Situace byla vyřešena, nebude členem příští vlády, a to je to dramatický rozdíl oproti podnikání a střetu zájmů premiéra Babiše.

Petr Fiala garantoval, že na všechny otázky, které se týkají Pavla Blažka, jsou připraven on i Pavel Blažek jasně odpovědět. Takže respektuji, co nám říká dohoda a koaliční smlouva, tedy že za kandidáty jsou odpovědní předsedové stran.

Vaši voliči ale od vás možná měli větší očekávání, tedy že se takoví lidé vůbec o resorty nebudou ucházet.

V reakcích, které dostávám, lidé oceňují, že jsme to v řádu jednotek dnů vyřešili.

Rozruch vyvolala i pirátka Olga Richterová, která pro Novinky řekla, že má problém s některými kandidáty na ministry z vaší koalice. Problém měli Piráti primárně s kandidátem na ministra spravedlnosti Pavlem Blažkem. Je to podle vás adekvátní kandidát?

Řekl jste, že jste vytkl panu Rakušanovi nominaci Michalika. Vytkl jste podobně také nominaci Blažka panu Fialovi?

Já jsem neřekl, že jsem mu to vytkl. Řekl jsem mu, že mám určité otázky a pochybnosti. V tomto duchu jsem mluvil samozřejmě i s Petrem Fialou.

Chápete Piráty, proč se vymezili proti panu Blažkovi?

Nezaznamenal jsem, že by Olga Richterová řekla jediné jméno, tak poprosím, abyste mi nepodsouvala, že mluvila o někom konkrétním. Richterová na následném setkání komunikovala, že respektuje koaliční smlouvu.

Konkrétní jméno pana Blažka zmínil poslanec Jakub Michálek. Tak se ptám znovu, zda chápete jejich výtky.

Pokud mají nějaký zásadní problém, tak to nemají komunikovat přes média, ale mají jít za předsedou strany, tomu položit otázky a chtít odpovědi.

Jsou necelé dva měsíce po volbách a už máte první vnitrostranické spory. Věříte, že vláda o pěti stranách to zvládne celé čtyři roky?

Myslím, že to zvládneme. Je jasné, že budou problémy, které budeme muset řešit. Nebude to jednoduché. Ale vstupujeme do vlády, kdy jsme si všichni předsedové prožili spolupráci v opozici ve Sněmovně za poslední čtyři i osm let. Drtivá většina členů vlády se zná osobně a jsme schopni komunikovat na úplné jiné bázi.

Nemám ambici hrát nějakou přesilovku, že bychom například jako koalice SPOLU drtili koalici PirSTAN.

Kdo by podle vás mohl být nejčastějším zdrojem sporů?

O tom vůbec nebudu polemizovat. Když budou problémy, tak to musíme řešit. Problém koaličního partnera je částečně i problém můj. Chci, aby byla vláda úspěšná, takže předpokládám, že když budeme mít problém, tak ho budeme řešit uvnitř a nebudeme s tím otravovat lidi.

Jak silnou pozici podle vás budou Piráti ve vládě se čtyřmi poslanci mít?

Pro mě je důležité, aby vláda fungovala vyváženě. Jakmile začneme někoho přetlačovat na sílu nebo drtit, tak to k ničemu dobrému nepovede. Nemám ambici hrát nějakou přesilovku, že bychom například jako koalice SPOLU drtili koalici PirSTAN.

Jste kandidát na ministra práce a sociálních věcí. Vaše jméno je ale spíše spojeno s resortem zemědělství. Co se stalo?

Po volbách jsme si řekli, že chceme mít buď resort školství, nebo resort práce a sociálních věcí. O školství měla zájem ODS i PirSTAN, tak jsme chtěli ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nicméně již prakticky týden po volbách jsem věděl, že Šárka Jelínková do toho z osobních důvodů nebude moct jít. Musel jsem hledat jiné řešení. Pro mě by bylo nejbližší jít na ministerstvo zemědělství, je to moje srdcová záležitost. Ale přesto, že to pro mě bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, tak jsem si řekl, že vnímám prioritu strany a jdu do toho. Nejsem také resortem nepolíben.

Může to vypadat tak, že jste se resortu chopil vy, protože nikdo jiný není.

Tak to není. Říkal jsem, že jsem schopný na každý resort nasázet tři čtyři jména. Když ale resort vede předseda strany, tak je to přece jenom silnější pozice pro jednání ve vládě.

Kandidát na premiéra Petr Fiala (rozhovor vznikl ještě před jmenováním Fialy premiérem - pozn. red.) řekl, že chce rozpočet s deficitem do 300 miliard korun. Resort má najít úspory ve výši šest procent. Už víte, kde budete škrtat?

Nemyslím, že je možné přistupovat úplně paušálně ke každé kapitole. Například u kapitol ministerstva zemědělství se škrty hledají jednodušeji, protože nemáte mandatorní výdaje. V tom, co je jasně dáno zákonem, není možné škrtat. Jsem ale připraven hledat jiné typy úspor, které se týkají například vnitřních investic, které jsou možné realizovat jinou formou financování.

Takže šest procent je pro vás reálných?

V tento moment neříkám, jestli je šest procent reálných. Máme nicméně shodu na tom, že deficit musí být se schodkem nižším než 300 miliard korun. A věřím, že to dokážeme.

Dokážete to i v době koronavirové krize, kdy nedávno vláda v demisi schválila kompenzace pro podnikatele? S nimi počítáte?

I s tímto počítáme. Garantujeme, že věci, které je potřeba udělat jako podanou pomocnou ruku lidem, tak je prostě uděláme. Nepopřeme sami sebe.

