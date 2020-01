Jurečka: Nejsem naivní a vím, že středopravá koalice nevznikne

Dlouho jste s kandidaturou váhal. Řekl jste, že rozhodující byl souhlas vaší ženy. Čím jste ji přesvědčil?

Nepřesvědčoval jsem ji. Řekla mi, pokud do toho chceš jít, tak běž. Kdyby řekla ne, tak bych to respektoval, protože jsem věděl z období, kdy jsem byl ministr, že zátěž starat se o pět synů je veliká.

Po minulém sjezdu před rokem jste roztrpčeně odmítl kandidovat na místopředsedu. Už jste to vstřebal?

Nebyl jsem roztrpčen, že jsem prohrál, ale kvůli formě kritiky Marka Výborného.

Že vám vytkl svázanost s Babišem?

Mluvil o biopalivech, ale každý si může lehce zjistit, že po zdanění biopaliv stát ušetřil přes dvě miliardy a že Preolu (součást Agrofertu) se výrazně propadl zisk.

Jak chcete lidovcům zvýšit preference? Nebo jdete na sebevražednou misi?

Určitě nechci být kamikadze. Chtěl bych se odrazit od pětiprocentní hranice a dostat do bezpečného pásma okolo sedmi osmi procent. Strana by tím získala zpět sebedůvěru a členové by nepřemýšleli, zda jít na kandidátky.

Mám vyzkoušeno, že u témat, která mohou u médií a veřejnosti rezonovat, je Babiš ochoten spolupracovat.

Větší důvěru lidí získáme, když ucítí, že stojíme za poctivě pracujícím člověkem nejen teď, ale i v budoucnosti. Politika současné vlády se snaží zlepšovat život lidí – vyššími důchody nebo slevou na jízdném –, ale žije na dluh a strká hlavu do písku před zásadními problémy.

Lidé oceňují, že jim vláda zlepšila život teď, a na budoucnost tolik nemyslí, jak si to Babiš asi vyhodnotil.

Určitě ne. Skoro každý z nás je rodič a ti chtějí, aby se měly jejich děti líp, a myslí proto na budoucnost. Ocení investice do vzdělání, infrastruktury. Stát by měl šetřit na zbytných agendách, digitalizovat anebo lépe hlídat odvod kapitálu. Poté by měl peníze na tyto priority.

Řekl jste, že chcete zabojovat i za důchodce. Jak moc je v tom politický kalkul získat si početnou voličskou skupinu?

Je to výrazná voličská skupina, to je nám jasné. Andrej Babiš ví, proč přidává plošně, a nedává si práci s tím říci, že některé skupiny by potřebovaly přidat víc. Má tak největší záběr, ale nutné je si přiznat, že maminky, které vychovaly generaci, která na důchody vydělává, jsou za to potrestány tím, že mají menší důchod. My jsme navrhli řešení už před rokem, vláda to zamítla, až teď o tom začala znovu mluvit.

Komu chcete vzít voliče?

Musíme oslovit voliče ODS, TOP 09, STAN i ANO. Nejen důchodce, ale i mladé lidi, kteří řeší bydlení. ANO má ministerstvo pro místní rozvoj šestým rokem a dostupnost bydlení se nezlepšila.

Kdybych byl předsedou KDU-ČSL, tak toto je případ, kdy bych zašel za Andrejem Babišem a řekl, už o tom přestaňte mluvit a domluvme se, jak to změnit. Mám vyzkoušeno, že u témat, která mohou u médií a veřejnosti rezonovat, je ochoten spolupracovat.

Za jakých podmínek byste šli s Andrejem Babišem do vlády?

Pořád platí, že půjdeme do vlády jen s lidmi, kteří nejsou přítěží. Pro mě to trestní stíhání problém stále je. Nechci teď říkat podmínky, to se bude muset posoudit v konkrétní situaci.

Je reálné jednat o předvolební koalici s TOP 09, STAN a ODS, nebo je to jen zbožné přání?

Mám zkušenost s koalicí se STAN. Měli jsme ušlechtilý cíl, ale narazili jsme na technické a legislativní limity volebního zákona a zákona o financování stran. To si lidé, kteří nás na Letné vyzývali ke spojení, neuvědomují.

Už nejsem naivní a nechci dávat lidem plané naděje. Když se nepodaří změnit zákony, tak se koalice nepodaří. Je pouze možné udělat projekt, kdy jedna strana podpoří druhou a kandiduje na jejich kandidátkách, jako to udělali Starostové s TOP 09.

Do toho byste šel? Zapomněl na značku a kandidoval např. na soupisce ODS?