Jsme na hraně, hrozí katastrofa, varují Blatný s Babišem. Hospitalizovaných ale výrazně ubylo

Babiš tvrdí, že si „neumí představit, že by někdo si vzal na zodpovědnost, aby neprodloužil ten nouzový stav”. Uvedl to v reakci na to, že podle KSČM není k dalšímu prodloužení nouzového stavu důvod. Komunisté přitom v minulosti vládu při prodlužování nouzového stavu podpořili. Nouzový stav platí od 5. října, zatím do 14. února.