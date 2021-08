Jsem stejný tahoun pro lidi jako Václav Klaus mladší, věří Zuzana Majerová Zahradníková

PoliTalk

Rozhovory s politiky o aktuálních tématech. Provázet jimi vás budou naši političtí redaktoři. Sledujte náš podcast na Spotify či na Apple Podcasts. Hlasovat pro něj v kategorii Autorský podcast můžete na soutěži Podcast roku.

Preference vašeho hnutí se v průzkumech pohybují kolem tří procent. Je deset týdnů do voleb, jak se chcete do Sněmovny dostat?

Myslím, že průzkumy mají velice lichou vypovídající hodnotu vzhledem k realitě. Podle našich interních průzkumů jsme těch pět procent už dávno překonali. Jsem si jistá, že uspějeme. Máme na všech kandidátkách odborníky, kteří něco dokázali a něco znamenají.

Tři různé průzkumy vám ale přidělují podobné výsledky. Median 3,5 procenta, STEM 2,6 procenta a CVVM 2,5 procenta. To, že se dostanete, zatím nezní moc reálně.

Víte, jak je to s průzkumy. Vždycky záleží, kdo si je platí. Nevěřím relevanci těchto průzkumů, takže bych to ukončila.

Vás neznepokojuje, že tři různé průzkumy vám připisují tak nízké preference?

Ne.

Jak to, že vás to nechává tak klidnou?

Protože moc dobře vím, jak to vypadalo v mnoha volebních kampaních a jak to vypadalo třeba v roce 2013, kdy kandidoval pan (premiér Andrej) Babiš či na Slovensku pan (expremiér Igor) Matovič. Realita byla úplně jiná. Osmdesát procent lidí se začne zajímat o politiku až v druhé polovině září. V tu chvíli začnou zvažovat, co je pro ně dobré.

Hnutí ANO ale mělo silného lídra v podobě premiéra Andreje Babiše. Přišli jste o Václava Klause. Vy myslíte, že jste stejný tahoun pro lidi?

Ne jenom já. V každém kraji je tolik významných osobností. Věřím tak, že jsou v každém kraji lidé, kteří tento formát splňují.

Věříte, že vy jste tahoun?

Já tahoun jsem. Když něco dělám, dělám to na sto procent. Při kampani téměř tři měsíce nespím. Dávám tomu vše, abych si zpětně mohla říct, že jsem pro to udělala maximum.

Dobře. Ale jste stejný tahoun jako Václav Klaus mladší?

Věřím, že ano.

Podle čeho to usuzujete?

Protože svojí pracovitostí dokážu zapálit lidi pro to, čemu věřím. To máme s Václavem společné.

Nelitujete, že jste odešla z ODS a šla za Václavem Klausem mladším, který svůj projekt opustil?

Nelituji. Moje svědomí se střetávalo s příklonem (ODS) k TOP 09. Jsem typ člověka, který neudělá nikdy nic, co by nebylo v souladu s jeho svědomím. Takže pro mě to byla jediná možná cesta. Není to o tom, že jsem někam odešla. ODS odešla z pravice a z konzervativního vhledu. Projekt (Trikolóry) byl náš, Václava a mě. Já jsem stála sice trochu víc v pozadí, ale založili jsme to my dva.

Prezident Václav Klaus zkritizoval že jste se snadno vzdali Václava Klause mladšího. Vzdali jste se ho snadno?

V žádném případě ne. V době, kdy to pan prezident řekl, tak neznal všechny dostupné informace. V dnešní době ale moc dobře ví, jaká ta situace byla a že nebylo v našich silách to změnit.

Takže dnes by to už pan prezident Klaus neřekl.

Jsem si tím jistá.

A proč opustil Václav Klaus mladší projekt, který založil?

To je otázka, na kterou by bylo lepší zeptat se Václava. Ale už dlouhodobě

nebyl v pozitivní náladě. A víte, jak to někdy je. Muži prostě prožívají krizi středního věku různě. Já ho respektuji. Bylo mi to ale strašně líto, protože jsme si říkali, že pokud bychom měli být poslední dva, kteří budou pravicové hodnoty hájit, tak jimi budeme. Já se vzdávat neumím.

Takže on se vzdal?

Ve své podstatě ano.

Ale přitom jste ho představili jako stínového ministra školství.

To je ale něco jiného, on je stále naším členem. On se vzdal pouze funkce předsedy a vzdal se kandidatury. Ale oblast školství je něco, co ho stejně jako mě zajímá. Václav je podle mě jeden z nejkompetentnějších lidí, kteří by ten resort mohli vést.

Voliče by vám mohl přilákat Václav Klaus starší, pokud by za vás kandidoval. Snažíte se ho získat?

Myslím, že pan prezident dosáhl svých nejvyšší met, ať už to bylo premiérství či pozice prezidenta. Chtít po něm, aby kandidoval do Poslanecké sněmovny z jeho pozice, jakou si v životě vybudoval, by bylo nemístné, řekla bych až degradační.

On to ale v jedné debatě na Primě nevyloučil. Vypadalo to naopak, že kandidaturu zvažuje.

Ano, ale to bylo ještě v době, kdy tam byl Vašek mladší.

Snažili jste se ho získat?

On je stále naším odborným garantem pro zahraničí. V rámci zahraniční politiky jsme ve spojení. Jsme otevřeni jakémukoli jednání. Věřím, že pro pana prezidenta nebylo vůbec lehké, co se stalo s Václavem. On ví, že má k nám dveře otevřené.

Dostal od vás nabídku, aby za vás kandidoval do Poslanecké sněmovny?

Dostal ji ještě za dob Václava Klause mladšího.

A přijal ji?

U toho byl Václav Klaus mladší, takže já nejsem s to tohle odpovědět, protože jsem u toho nebyla.

Vy nevíte, jestli za vás bude kandidovat do Poslanecké sněmovny?

Samozřejmě, že to vím.

A povíte mi to?

Nebude.

Jak financujete vaši kampaň?

Veškeré peníze jsou od našich členů či podporovatelů. Starám se o to celostátní zastřešení, ale jinak každý kraj si své finance shání v rámci svého kraje.

Od společnosti Capital Group Invest, za kterou stojí i podle Ekonomického deníku nepravomocně odsouzený Radomír Prus, jste dostali tři miliony korun. Pro Deník N jste uvedla, že o tom nic nevíte. Zjistila jste o tom už něco?

Je to kompetence Moravskoslezského kraje.

Neříkejte mi, že se jako předsedkyně nezajímáte o financování strany.

Zajímám se pouze při podepisování faktur a objednávek. Jinak nechávám vše v kompetencích šéfů krajů. Jsou to silné osobnosti, aby věděli, co dělají.

Budete peníze vracet?

Není to otázka na mě, ale na předsedu Moravskoslezského kraje.

Jako předsedkyně strany na to ale musíte mít názor.