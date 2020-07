Jmenovité hlasování v pražské radě? Hřib má návrh týdny, nic se však neděje

Za návrhem stojí radní pro legislativu Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Ta chce, aby bylo zavedeno jmenovité hlasování radních, ale také, aby se dlouhodobě archivovaly záznamy z jednání vedení města. Tato změna by v případě možného budoucího vyšetřování ulehčila policii práci a bylo by možné zjistit, kdo za schválení nese odpovědnost, a kdo tedy může být trestně stíhán a kdo naopak nikoliv.

Způsob hlasování městské rady by podle návrhu měl napodobit systém, kterým hlasuje pražské zastupitelstvo. Zastupitelé totiž hlasují veřejně a zároveň se uchovávají zvukové záznamy z hlasování.

Na dotaz Novinek, kdy hodlá Hřib návrh radním předložit, primátor přímo neodpověděl. „Piráti od počátku stávající koalice jmenovité hlasování na radě prosazovali. Bohužel pro část klubu Spojených sil, kterého je součástí právě radní pro legislativu Hana Marvanová, je toto neprůchozí. Zvukové záznamy se už nyní archivují standardní cestou po určenou dobu,“ sdělil Novinkám Hřib.

Jak dlouho se záznamy archivují, Hřib neupřesnil. Podle stávajícího jednacího řádu rady je to však do doby, než je sepsán písemný záznam z jednání, což by mělo být do tří dnů od zasedání. Poté se záznam maže.

Pospíšil: Žádné jednání, žádné odpovědi

Počínání primátora ale zkritizoval předseda klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09), podle něhož primátor nevyvolal za poslední dobu žádné jednání, kde by tvrdil, že on transparentní hlasování chce a naopak, že to brzdí koaliční partneři.

„Kdyby Piráti, tak hrozně chtěli transparentnost hlasování, tak to už dávno prošlo. Minimálně hlasy TOP a Pirátů. Nevím, v čem ten problém je a proč to hází na nás. Předložili jsme návrh naší členky Hany Marvanové, nic neblokujeme a naopak primátor Hřib je ten, který na naše dotazy, proč to ještě nebylo předloženo, neodpovídá,“ vymezil se vůči primátorovi Pospíšil.

„Bohužel jsem zklamán, a už se i několikrát stalo, že primátor zastává nějaký názor, pak zjistí, kde je veřejné mínění a úplně otočí. Vidíme to i s tou transparentností hlasování na radě,“ podotkl.

V souvislosti s transparentní hlasováním rady pak připomněl například hlasování před několika měsíci i geologickém průzkumu metra D či kontroverzní tajné hlasování z loňského dubna o zrušení až dvoumiliardové veřejné zakázky na původní projekt bourání Libeňského mostu.

Vedení Prahy v druhém jmenovaném případě tehdy čelilo podezření z falšování výsledku hlasování. Jak tehdy Novinky napsaly, hlasování skončilo podle zvukového záznamu z jednání s výsledkem sedm radní pro, jeden se zdržel. Později v písemném zápise se ale objevilo, že šest radních hlasovalo pro a dva se zdrželi.

Marvanová tehdy ještě během jednání rady tehdy požádala o to, aby bylo její zdržení výslovně zaznamenáno. Pokud se ale zdrží dva radní, a jméno jednoho z nich není známo, tak se opět dostáváme k tomu, že policie při případném vyšetřování nemůže zahájit trestní stíhání nikoho, protože neví, kdo jak hlasoval.

Čižinský: radní by měli mít možnost hlasovat podle vědomí a svědomí

V pražské koalici však kromě Pirátů a Spojených sil sedí také zástupci Prahy Sobě. Podle informací z Novinek z magistrátních kuloárů právě radní za Prahu Sobě jmenovitému hlasování naklonění nejsou.

„Diskusi stále vedeme. V některých případech by členové rady měli mít možnost rozhodovat se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aniž by byli pod osobním tlakem. Proto je i nejmenovité hlasování nedílnou součástí demokracie a paušálně jej nezavrhujeme. Bavíme se s koaličními partnery o tom, na které situace by se mělo a nemělo vztahovat,“ přednesl svůj postoj šéf klubu Prahy Sobě Jan Čižinský.