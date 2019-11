Jižní Morava chce vlaky za miliardy. Ve hře i Jančura

Jihomoravské zastupitelstvo má 65 členů. Nákup vlaků podporují zastupitelé napříč spektrem, i proto, že na něj mají dostat dotaci z operačního programu EU ve výši 5,5 miliardy korun. Krajská koalice ANO, ČSSD a TOP 09 a Starostů pro jižní Moravu ale jednotná není.

Zatímco ČSSD, jejíž bývalý hejtman a současný zastupitel Michal Hašek projekt odstartoval, bude podle náměstka pro dopravu Romana Hanáka hlasovat pro, stejně tak i Starostové, pochybnosti mají někteří zastupitelé ANO i TOP 09.

Předseda klubu zastupitelů a místopředseda ANO Petr Vokřál Právu řekl, že hnutí ještě nemá jasno. „Je to tak klíčová záležitost, že to budeme řešit. Nechci odpovídat za kolegy,“ řekl Právu.

„Bohužel nám zůstal jen jeden zájemce, protože Stadler udělal formální chybu a my ho na základě zákona museli vyloučit. On se sice odvolal, ale kraj námitku odmítl a k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže to už nepodal. Jeho nabídka by byla o půl miliardy levnější, což jsou pro kraj obrovské peníze. Nebude to lehké rozhodování,“ dodal.

Šéf ČD Nebeský před nákupem varuje

V soutěži tak zůstala pouze Škoda Transportation. Původně mělo o tendr zájem šest firem. „Je to rozhodnutí minimálně na třicet let, přičemž životnost vlaků může být po repasích delší,“ dodal Vokřál.

Nelíbí se mu, že kraj bude rozhodovat o nákupu, aniž by měl jasno, kdo bude vlaky provozovat. „Pokud tendr schválíme, tak v okamžiku, kdy ty vlaky přijdou, což má být do konce roku 2022, musíme mít už jasno, kdo to bude provozovat a za jakých podmínek,“ dodal.

Jančura napsal vedení kraje dopis, který Právo získalo, v němž za nákup souprav lobbuje. „Mohu prohlásit, že soutěž byla férová. Je-li soutěž férová, je i výsledná cena férová, bez ohledu na to, zda nakonec nečekaně zůstala jediná nabídka,“ napsal.

S nákupem vlaků podle něj vzroste počet cestujících o desítky procent. „V průběhu let 2021 až 2022 proběhne na S2 a S3 kompletní výměna vozového parku. Toto je obrovský impulz, který povede ke změně chování dnes vlaky necestujících občanů kraje,“ uvedl Jančura.

ČD vs. Regiojet

Právu pak na otázku, zda bude soutěžit o provozování vlaků, odepsal z Kyjeva, kde byl ve skupině podnikatelů s premiérem Andrejem Babišem (ANO): „Ano, určitě, budeme bojovat jako lvi, cenu pro kraj jsem nastínil v otevřené kalkulaci, která je součástí toho dopisu, abych spočítal, kolik jen na S2+S3 ušetří za rok kraj, když bude čerpat prostředky z OPD (Operační program Doprava) a vysoutěží dopravce. Úspora je 270 milionů korun.“

Naopak předseda představenstva Českých drah a generální ředitel ČD Václav Nebeský v dopise, který Právo rovněž má k dispozici, před nákupem vlaků varoval: „Tento nákup s sebou nese pro kraj významná provozní a finanční rizika, kraj nemá zkušenosti s nákupem a správou vozidel.“ Dodal, že ČD jsou připraveny vlakové jednotky pro Jihomoravský kraj nakoupit.

Náměstek hejtmana Jan Vitula z TOP 09, která má čtyři zastupitele, je proti nákupu. „Na mě to zatím působí tak, že pro to ruku nezvednu,“ řekl Právu.

Hlasy topky by však mohli nahradit v zastupitelstvu komunisté. Ti mají sedm členů. „Předpokládám, že se vyjádříme kladně k nákupu,“ odhadl postoj kolegů Ivo Pojezný. Pro budou zřejmě i tři zastupitelé za zelené a piráty. Bývalá šéfka zelených Jana Drápalová Právu řekla, že je připravená nákup podpořit.