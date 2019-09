Jihlavská radnice: Do sporu o kanály s odvahou!

„Spor o kanály“ odstartovala Jihlava vystoupením ze SVaK. Chtěla si svůj majetek spravovat sama. Už osm let je kauza, řešící, co komu patří a jaké z toho vyplývají nároky, v rukou advokátních kanceláří. Spis má 60 tisíc stran odborného textu, laik nemá šanci pochopit, o co vlastně jde.

„Když jsme půl roku po nástupu na radnici konečně pochopili souvislosti, došlo nám, že celá ta věc došla tak daleko jen proto, že kdysi na počátku byla věc svěřena jednomu člověku. Později už si všichni jen říkali – takhle se to dělalo, tak to tak budeme dělat dál. Nikdo se neptal, jak dlouho spor potrvá, kolik to bude stát, jaké budou důsledky. Nikdo neřešil, že po volbách může přijít někdo jiný. Jediná možnost tedy byla okamžitě zasáhnout, anebo taky zavřít oči a doufat, že se to spočítá až těm, co přijdou po nás,“ upozornil Petr Laštovička, že dosavadní stav věci mohl vést jen ke vzniku klientelistických vazeb.