Jičínský: Bylo by rozumné, aby Šmarda nominaci vzdal

Myslím si, že by bylo rozumné, aby se Michal Šmarda vzdal nominace a vznikla dohoda na jiném jméně. Nechápal bych to jako prohru soc. dem. a výhru prezidenta Zemana. V této fázi ztratila celá naše demokracie, a ať si každý rozebere, kdo je za tu ztrátu úrovně jednání víc odpovědný.

Bohužel se situace dostala do fáze, kdy jsou politická jednání obtížná, vznikly zátarasy ve formě různých stanovisek, kdo vyhraje, kdo prohraje, kdo ztratil důstojnost a tak dále. To pak brání normálnímu politickému řešení, které spočívá v hledání kompromisu.

Ústavní žaloba, ať už v široké, nebo omezené podobě, reálnou šanci ve Sněmovně nemá. Může se kolem ní strhnout divadlo, kdy opozice bude kritizovat Babiše a předvádět různé hrátky, ale jejich dosah na veřejnost se neodvažuji odhadnout.

Jakkoli je kauza kolem jmenování Šmardy závažná, nemyslím si, vzhledem k problémům, které vláda řeší, že by kvůli tomu měl být prezident odvolán rozhodnutím Ústavního soudu. Není to něco, co by demokracii a politice v této zemi prospělo.