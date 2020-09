Jezero Most se otevřelo veřejnosti

Na jezeře jsou vybudována plovoucí mola se vstupy do vody, oblázkové pláže, převlékárny i hřiště pro děti. „Odvedli tu dobrou práci, myslím, že je to povedená věc. Do Litvínova pravidelně dojíždím, kdyby se toto povedlo i s lomem ČSA mezi Litvínovem a Chomutovem, bylo by to vynikající,“ doplnil Novotný.