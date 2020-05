Jestli chcete dítě ve škole, musíte to nahlásit do půlnoci, rozhodla vláda

O tom, že od 25. května mohou do škol dobrovolně děti na prvním stupni, informoval resort školství už v minulých týdnech. V pondělí večer to oficiálně schválila vláda. Rodiče udělat do dnešní půlnoci. Mají na to tak pouhých sedm hodin.