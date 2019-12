Jen seznam zbožných přání, dělá z lidí blázny. Opozice se pustila do Babišova plánu investic

Kalousek v pondělí uvedl, že národní investiční plán není opřen o realistický plán financování. „Je to jenom seznamem zbožných přání a nemá ani hodnotu papíru, na kterém je vytištěn. Opravdu má vláda právo se domnívat, že většina lidí nepřemýšlí?“ glosoval to Kalousek.

Šéf ODS Petr Fiala Novinkám sdělil, že neměl ještě možnost celý materiál přečíst. „Ale platí, že Andrej Babiš toho nasliboval tolik, že by se to nestihlo zrealizovat ani za 50 let,“ podotkl Fiala.

Premiér měl podle něj šest let na to, ukázat, že to s Českou republikou myslí vážně, ale „místo práce pouze snil a pro zemi neudělal vůbec nic“. Česká republika podle Fialy stagnuje a nerozvíjí se a lidé to mohou vidět na první pohled.

„Výsledkem vlády Andreje Babiše je, že stavíme čtyři kilometry dálnic za rok, máme nejpomalejší hospodářský růst ze zemí V4 a stavební řízení u nás trvá déle než v Africe,“ kritizoval ji Fiala.

Kdo se vezmou peníze?

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek Novinkám řekl, že je dobře, že premiér Babiš udělal seznam požadavků. „Současně tu máme do nebe volající rozpor mezi plánem a výsledky. Skutečný problém totiž nespočívá v tom, že by stát nevěděl, co všechno by se mohlo postavit, ale v tom, že nemá priority a důležité věci nedotahuje v dohledné době do konce,“ zhodnotil dokument Michálek.

„Mnohem spíš než o plán se jedná o marketingový seznam snů a přání pana premiéra. Plány totiž musí být opřené o realitu, která zahrnuje i finanční zdroje a harmonogram. Pan premiér se zase řídí jen heslem ,Nikdo vám nemůže dát to, co já vám umím slíbit‘, a dělá si z lidí blázny,“ komentovala to pro Novinky předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Jedná se o seznam, který nemá dané priority, jestli nejprve budeme investovat do fasády finančního úřadu nebo do vysokorychlostní tratě. Když nemáte dané priority, tak nevíte, kde začít,“ řekl Novinkám šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek.

Dodal, že lidovci jsou rádi, že plán řeší zdravotnictví i sociální věci, ale vadí mu, že nikde není napsáno, kde se na všechny investice vezmou peníze.

Jedná se spíše o marketingový tah, který bude pro mnohé velkým zklamáním Ivan Bartoš (Piráti), předseda

Podle předsedy poslanců STAN Jana Farského nejde o plán, ale o seznam. „Je to seznam všeho, co si stát, kraje a obce v naší zemi přejí. Je to seznam přání. Není to nic nového,“ zhodnotil ho pro Novinky Farský.

Obsahuje chyby

I podle Farského chybí informace, kde se na všechno vezmou peníze. Podle něj je to dobrý podklad, ale jako výstup je to nepoužitelné. Upozornil na to, že dokument obsahuje chyby.

„Například údaj, že obec Benešov u Semil spustí jako investor v roce 2023 rekonstrukci silnice za 511 milionů korun, je zcela mimo realitu. Obávám se, že celý tzv. národní investiční plán s představou investic za 8000 miliard během 30 let je na tom podobně,“ míní Farský, který je bývalým starostou obce Semily.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš Novinkám napsal, že mít investiční plán je dobrá a chvályhodná myšlenka, ale aktuální provedení z pera Andreje Babiše je podle něj nedostatečné.

„Jedná se spíše o marketingový tah, který bude pro mnohé velkým zklamáním. Investiční plán bez zajištěného financování není plánem, ale pouze přáním,“ konstatoval Bartoš.