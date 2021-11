Pozor na oblíbené jednodávkové očkování. Tečku za covidem zřejmě neudělá

,,Skupina MeSES navrhuje zkrátit minimální interval mezi druhou a třetí dávkou vakcíny proti covidU-19 ze šesti na pět měsíců pro všechny osoby starší 18 let. Je zapotřebí tento krok implementovat co nejdříve, aby pomohl kontrolovat současnou vlnu epidemie,“ napsal Hel na Twitteru.

Třetí dávka vakciny by samozřejmě měla být v této době podávána všem zájemcům na principu dobrovolnosti, nikoli vyžadována v rámci systému ONT. Jedna se tedy pouze o doporuceni. O to, aby rizikove skupiny pacientu mely moznost preockovani drive, pokud si tak preji.

Hel má za to, že zájem by o to měly mít především rizikové skupiny pacientů.