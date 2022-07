Jedenáctiletá Matylda ilustruje pohádky pro ukrajinské děti

Za projektem, který Právo mapuje od jeho zrodu, je spisovatel Petr Březina. Ten hned poté, co z napadené Ukrajiny začaly utíkat statisíce lidí, nelenil a přišel s nápadem, jak dětským uprchlíkům co nejvíce pomoci při seznamování se s češtinou. A za pár týdnů už si školáci v městech a obcích, jež se do projektu také zapojily, budou moci v jeho knize listovat.

Na ilustracích se podílely děti z desítek základních škol, Březinu ale nejvíc okouzlily malby nadané Matyldy. „S tím nápadem kreslit obrázky do knížky přišla paní učitelka. Pohádky jsem si přečetla a ke kaž­dé jsem pak pastelkami kreslila obrázek. Pastelkami totiž kreslím nejraději. Namalovala jsem čerta, vodníka, čaroděje, pekaře, dvě kuchařky, jednu tlustou a jednu hubenou, obra, zlatý pohár a taky pana spisovatele,“ prozradila Právu Matylda.

„Pohádky se mi moc líbily, to mě inspirovalo k tomu, abych malovala další obrázky. Některé byly veselé, jiné i napínavé. Nebylo to nudné, už mě totiž nebaví, když to v každé pohádce dobře dopadne. Ze začátku jsem ani nevěděla, že to je i pro ukrajinské děti, ale když jsem to zjistila, měla jsem z toho ještě větší radost,“ usmála se Matylda.

Škodovka pomohla

Rozhodující finanční injekci bohulibému projektu dodala mladoboleslavská automobilka Škoda. „Napadlo mě, že bych se obrátil na člena představenstva Škody Auto Martina Jahna. Seznámili jsme se před 25 lety v USA. On byl zástupce Czech­Investu v Chicagu a já studoval angličtinu a marketing v Minneapolisu. Tehdy jsme si padli do oka, ale od té doby jsem s ním nebyl v žádném kontaktu. Přesto jsem mu zkusil napsat e-mail. A asi se stal zázrak, jako v pohádce, a on mi odpověděl,“ popsal Březina.

Na webu i audioverze

Nadační fond automobilky daroval 100 tisíc korun a odboráři přidali stejnou částku. „Původní rozpočet na knížku byl poloviční. Jenže přišla inflace, zdražil tisk a podobné věci. K tomu se to celé rozrostlo, takže kromě knížky bude i multimediální webová platforma, kde si každý bude moct přečíst pohádky, poslechnout si jejich audioverzi a podobně,“ řekl Březina.

Spisovatel totiž dokázal strhnout desítky lidí včetně herců Divadla pod Palmovkou, kteří pohádky namluvili do audiopodoby, skladatel Lukáš Hurník zase napsal pohádkovou píseň a nahrál ji společně s Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu v čele s Věrou Hrdinkovou.