Je to podvod. Slož mandát, vyzval Farského Kalousek

„Je mi to moc líto, Honzo, ale tohle je prostě podvod a obelhávání voličů. Pokud jsi myslel vážně všechny hodnoty, které jsme spolu osm let zastávali v jednom poslaneckém klubu, rezignuj na mandát. Jiná čestná cesta není,“ napsal Kalousek na Twitteru.

„Osm měsíců nebude vykonávat poslaneckou práci a je úplně jedno, kam bude dávat svůj plat. To je podvod, pokládám to za nepřijatelné,“ rozvinul svůj výrok Kalousek ve středu pro Právo.

„To bych absolutně chápal a zákon na to přece pamatuje. Když se poslanci takhle změní priority, tak ho někdo zastoupí. V jeho případě by to byla kandidátka za STAN, kterou také volili voliči. Stranu by to nepoškodilo,“ uvedl bývalý předseda TOP 09.