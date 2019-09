Jako kůl v plotě. Hlubuček zůstal v boji za mýto v Praze sám a zlobí se

„V květnu jsme schválili plán udržitelné mobility, který počítá se zavedením mýta na vjezd vysokoemisních vozidel do centra od roku 2023. Je to jediný účinný nástroj, jak bojovat proti znečištění vzduchu v Praze,“ zlobí se na své koaliční partnery Hlubuček.

„Buď nevěděli, na co kývli, nebo během tří měsíců změnili názor o 180 stupňů a neřekli nám to. Obojí je pro Pražany špatná zpráva. Všichni pracujeme ve stejné budově, máme kanceláře vedle sebe, a já jsem připravený jim znovu vše dostatečně vysvětlit, abychom zavedení mýta prosadili,“ trvá si pevně za svým Hlubuček.

Návrh na zavedení mýta představil Hlubuček v úterý. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) i náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) však shodně Novinkám řekli, že zavedení do pěti let nepovažují za reálné. Nejdřív je podle nich nutné dostavět pražský i městský okruh, aby měli lidé město vůbec kudy objet. A to ještě dlouho nebude.