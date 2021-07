Jako Hlava 22: certifikát nevyřešilo centrum ani linka 1221

„Chtěl jsem se tedy přihlásit do elektronického systému, abych si certifikát vytiskl. Jenže to nešlo, systém mi tvrdil, že nezná moje číslo očkovacího průkazu ani rodné číslo,“ řekl Právu čtenář.

Až na očkovacím místě, kam se vydal problém řešit, zjistil, že na mezinárodním certifikátu má špatně uvedené datum narození. „Byl tam jiný měsíc. Což by při cestování do zahraničí mohl být problém. Kdyby jej porovnali s pasem, tak by byl certifikát zřejmě neplatný,“ dodal muž, profesor na univerzitě.