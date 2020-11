Jak to bude ve školách příští týden? Pojedou podle 4. stupně

Bez ohledu na to, zda vláda od příštího týdne rozhodne o přesunu země či některých krajů do třetího stupně protiepidemického systému (PES), budou školy od pondělí fungovat podle doposud platného stupně 4. V pátek to oznámila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová s tím, že na případnou změnu by měly mít školy zhruba týden.