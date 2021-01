Zvací SMS. Kdo ji obdrží, bude mít jistotu termínu očkování

Na čtvrteční tiskové konferenci to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Změna spočívá v tom, že registrační systém nebude nově přiřazovat termíny podle rychlosti registrace neboli kdo se dříve zaregistroval, ten měl větší šanci na termín. Nově to budou řešit samotná očkovací místa podle kritérií, jako je zejména věk. Ve chvíli, kdy se uvolní termín v daném centru, bude registrovanému člověku zaslána tzv. zvací SMS.

„Ve chvíli, kdy projdete registrací, tak vám už nepřijde druhá SMS s druhým PINem okamžitě, ale přijde vám až tehdy, když se pro vás na daném místě objeví termín. SMS dostanete až tehdy, když je jistota, že je pro vás očkovací termín na daném místě. Každý, kdo ji obdrží, bude mít jistotu termínu. Je to taková zvací SMS,“ popsal změnu Blatný.

Lidé podle dosavadního nastavení systému museli po neúspěšné rezervaci termínu sami hlídat volné termíny v jimi vybraném očkovacím centru. To podle ministra nyní odpadne.

Očkovací místa budou vybírat lidi, kterým pomocí zvací SMS potvrdí termín, bude to podle předem daných kritérií, zejména věku. Nejdříve by tedy na očkování měli být pozváni nejstarší občané, kteří žádají o termín na daném místě.

Mělo by tak podle něj dojít ke zlepšení situace, kdy je výrazný nedostatek očkovací látky, který je způsoben nižšími dodávkami od společnosti Pfizer/BioNTech. Společnost v tomto týdnu kvůli plánovaném navyšování výrobní kapacity ponížila dodávky do Česka o 15 procent a v dalších dvou týdnech se počítá s třicetiprocentním snížením.

Doposud se registrovalo zhruba 170 tisíc lidí, termín očkování má ale pouze zhruba 72 tisíc z nich. „Více než třetina osob v prioritním věku nad 80 let má již proběhlou registraci a velká část z nich má termín. To je dobře, protože je to poměrně krátká doba,“ uvedl Blatný.