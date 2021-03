Jak rostou trpaslíci. Šlachta stíhá Mináře

„Ke dnešku máme deset tisíc podpisů fyzicky v ruce, které jsou zkontrolované. Ještě máme po republice sto sběrných míst, které nám nejpozději příští týden zašlou, co sebraly,” přiblížil Novinkám minulý týden v pátek Šlachta.

Kolik podpisů by mohlo ze stánků celkem dorazit, nechtěl odhadovat. „Jsem velmi příjemně překvapený, že už teď máme deset tisíc fyzicky nasbíraných podpisů. Vzhledem k tomu jaká je situace,” doplnil s tím, že na rozdíl od některých hnutí nejde o internetové petice, kdy je podpora nejistá.

„Tím fyzickým podpisem lidé stvrzují, že vás do politiky pouští. Po sociálních sítích můžete dostávat mnoho pozitivních i negativní reakcí a podpory, ale potom, když to máte z očí do očí, tak skutek utek,” upřesnil svá slova bývalý detektiv.

Zda narážel na hnutí Lidé PRO Mikuláše Mináře, nepotvrdil. Minářovo hnutí si vytyčilo při svém založení zhruba na začátku loňského prosince metu půl milionu podpisů, aby vůbec kandidovalo do Sněmovny. Od té doby se Minářovi a lidem kolem hnutí podařilo sesbírat zhruba 33 tisíc podpisů, tedy 6,6 procenta z vytyčené mety.

Zda tato zatím trpasličí uskupení zasáhnou nějak výrazněji do výsledků říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, které budou ve znamení boje opozičních stran proti vládnímu hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, je zatím otázkou. Počty nasbíraných podpisů však ukazují, že část lidí chce určitou změnu a je nakloněná nová hnutí podpořit. Zda to bude stačit, se ukáže až za několik měsíců.

Kromě zmíněných hnutí sbírá podpisy také zpěvák Daniel Landa se svým Blanickým manifestem či iniciativa restauratérů pod názvem Chcípl PES. I oni mluví o možné kandidatuře ve volbách.

Politolog: Šance všech jsou pramalé

Politolog Ladislav Mrklas z pražského CEVRO institutu šanci na úspěch nedává víceméně ani jednomu uskupení.

„V obecné rovině bych všem dával celkem pramalou šanci na pět procent. Faktem ale je, že nevíme, co se bude dít a jakým směrem půjde pandemie, takže je velmi složité teď předpovědět, co bude,” sdělil Novinkám Mrklas.

Nejmenší šanci podle něj má Šlachta kvůli svému úzkému protikorupčnímu zaměření. „Robert Šlachta podle mě přichází v situaci, kdy pokud se nestane něco zásadního, tak určitě velkou otázkou nebude korupce. To je jeho základní téma, takže mu nedávám šanci téměř žádnou,” míní.

Minář by podle jeho názoru mohl nějaké hlasy posbírat, avšak na vstup do Sněmovny to stačit nebude. „Tady se obávám, že už prováhal situaci, navíc došlo k tomu, k čemu vyzýval, a to je spojování opozice,” odhadl politolog.

Šance na úspěch má ale podle něj Landa, a to za předpokladu, že by se spojil s dalšími uskupeními.

„Dovedu si představit, že při spojení různých uskupení, která se na jedné straně tváří národovecky a na druhé protirouškařsky, při současné únavě společnosti a pokračujících drastických opatřeních můžou být lidmi vyneseni do Sněmovny,” uvedl Mrklas s tím, že spojit by se Landa mohl jak s iniciativou Chcípl PES, tak například Svobodnými či Soukromníky někdejšího senátora za ODS Iva Valenty.

Šlachta jako černý kůň?

Třeba politický marketér Jakub Horák ale vidí potenciál jednotlivých uskupení úplně jinak. Nejvíc šancí dává Šlachtovi.

„Šlachta je podle mě černý kůň voleb a kampaň dělá, myslím, velice dobře. Existuje silná skupina voličů, kteří jsou antisystémoví, tedy nemají rádi politiky a domnívají se, že všude je korupce. Ti předtím volili ANO a kvůli tomu, že jsou teď nespokojení s vedením Andreje Babiše a jeho zvládáním krize, budou nyní hledat jinou stranu. Budou se přiklánět buďto k SPD, nebo ke Šlachtovi,” míní Horák.

Naopak dobře si podle něj nevede Minářovo Lidé PRO. „Minář narazil do zdi týden po tom, co to rozjel. Jeho fanoušci by měli být spíš mezi chytrými lidmi na sociálních sítích, ale tam jsem spíš zaznamenal, že k hnutí směřuje dost výsměch. Tenhle pokus o založení politické strany hodnotím tak, že se nepovedl,” řekl.