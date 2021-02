Jak nosit respirátor. Chrání, jen pokud správně těsní

Respirátor by měl podle Ždímala na obličeji těsnit tak, jako by si jej člověk přilepil ke tváři lepidlem. Ale většina respirátorů původně vyráběných pro východoasijský trh Čechům podle něj nesedne na obličej správně.

„Respirátor má začínat u kořene nosu, jít pod bradu a zakrýt obě tváře. Při nádechu by měl člověk cítit velmi silný odpor, při výdechu by se měl respirátor vyboulit. Tak by skutečně zachytil 95 procent aerosolových částeček, které by nesly virus, ale to je málo vídaná situace,“ řekl Ždímal. Ústav podle něj poměřoval účinnost 80 různých typů respirátorů.