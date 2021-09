Jablka se vyplatí koupit u sadařů

Sběr jablek je v plném proudu. Dokonale vyzrálé plody putují do beden například v sadech v Nosislavi na Brněnsku.

„Předpokládáme, že úroda bude zhruba 2200 tun jablek. To jsou zhruba dvě třetiny průměru,“ řekl Právu Martin Čech, ředitel společnosti Sady CZ, se sídlem v Bzenci na Hodonínsku. Právě pod tuto firmu sadařský areál na břehu řeky Svratky patří.

A to, co se urodilo, sice v rámci celé země dozrálo zásluhou dostatku srážek v celkem velké plody, ale poznamenalo je krupobití.

„Sklizeň je na začátku. Zatím máme jen drobný prodej u nás, do řetězců zatím ještě nedodáváme. Těžko teď mluvit o cenách, jaké se družstvu podaří nastavit,“ míní Čech.

„Co jsem letos v obchodech viděl jablka za 50 až 70 korun, tak pro to není jediný důvod. Jenže cenovou politiku řetězců my neovlivníme. Často si klademe otázku, podle čeho stanoví své marže a ceny, ale odpověď na to neznáme,” dodal.