Italové zkouší stopnout český nákup vrtulníků z USA

Poslance seznámil i s návrhem na zahraniční mise. V roce 2021 by mohlo být do misí vysláno až 851 vojáků a v roce 2022 až 946 vojáků, dnes může poslat do misí až 1096 vojáků. V příštím roce to vyjde na 1,73 miliardy a v roce 2022 na 1,8 miliardy.