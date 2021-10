Innogy: Ceny energií jsou teď extrémní, příští rok se stabilizují

Jsme v naprosto výjimečné situaci, kdy se statisíce odběratelů energií dostávají do problémů a musí si nedobrovolně hledat nového dodavatele v tu nejméně vhodnou dobu. Do problémů je dostali dodavatelé energií, kteří spekulovali právě na úkor lidí a jejichž riskantní byznys se zhroutil.

Naši lidé dělají přesčasy, berou si práci domů, abychom toho zvládli co nejvíc. Děkujeme všem za trpělivost, děláme maximum, abychom tuto zákaznickou tsunami co nejdříve odbavili a situaci pokud možno rychle stabilizovali. V minulém týdnu jsme všem zákazníkům, kterým máme zajistit dodávky v režimu DPI, rozeslali dopisy s instrukcemi, jak postupovat dál. Lidé v nich dostali rozpis záloh, platební údaje a také informace, jak záchranný režim DPI ukončit.

Cena plynu v režimu DPI bude relativně vysoká, z důvodů, které jsem popsal výše. Zákazníci už to vidí v rozpisu záloh, který od nás dostali. Zálohy jim výrazně narostly, což je zejména kvůli vysokým tržním cenám. Dalším důvodem pro vysoké zálohy je fakt, že spotřebu pro topnou sezonu můžeme rozpočítat jen do šesti plateb, tedy maximální doby, kdy může zákazník v DPI zůstat.

Zákazníkům, kteří ocení spolehlivé dodávky od innogy, doporučíme tříletou smlouvu s klesající cenou v jednotlivých letech. Tento produkt je výrazně výhodnější než produkt v režimu DPI. Tady bych rád zdůraznil, že domácnostem se po přechodu do standardního režimu dodávky citelně sníží zálohy, protože jim je rozpočítáme do období dvanácti měsíců.

Aktuálně převažuje u zákazníků úleva, že jim pomůžeme situaci vyřešit. Byť samozřejmě evidujeme i frustraci podvedených zákazníků, zejména na sociálních sítích. Bylo by však fér, aby si všichni, kteří se ocitli v režimu DPI, uvědomili, co je příčinou. Jsou to dodavatelé, kteří svými riskantními postupy uvrhli statisíce lidí do složité situace. Proto je jen dobře, že i stát aktivně hledá cesty, jak zákazníkům pomoci.