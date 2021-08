Iniciativa Babišovi: Pomozte všem afghánským spolupracovníkům, někteří zvažují sebevraždu

Vyzval ministerstvo obrany, aby všem zavolalo a odmítnutí jim oznámilo. "Aby nečekali doma nebo před letištěm, ale mohli vyhledat úkryt," napsali zástupci spolku. Vyzvali Babiše, aby do Afghánistánu vyslal co nejvíce letadel a na palubu byli puštěni všichni, kteří pro ČR pracovali.

Bývalý příslušník speciální jednotky Vojenské policie (SOG) Lumír Němec, který v Afghánistánu působil, v neděli ČTK potvrdil, že někteří z tlumočníků, se kterými je v kontaktu on nebo iniciativa Zachraňte tlumočníky, nabídku pomoci nedostali.

On sám je v kontaktu se dvěma bývalými spolupracovníky armády, kteří byli zařazeni do přesídlovacího programu, který byl ale asi před čtyřmi lety zrušen. Němec již dříve řekl, že tehdy absolvovali bezpečnostní prověrku. „Ti lidé jsou teď v Kábulu před letištěm a absolutně nevědí, co s nimi bude,” poznamenal.