„Idiotská teoretická tabulka” cloumá českou politikou, komedii kolem DPH na pivo chce řešit vládní ČSSD

Poslanec ČSSD a člen rozpočtového výboru Václav Votava v pondělí ČTK řekl, že si od odborníků na DPH nechává zpracovat analýzu, jak problém s použitím správné sazby daně odstranit. Analýzu chce v úterý chce předložit poslaneckému klubu. „Určitě by se to mělo dostat na pořad koaliční rady,“ řekl Votava.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí odmítl, že by vláda z DPH na pivo dělala bramboračku. Za chaos může podle něj „nějaký blb, co vytvořil idiotskou teoretickou tabulku“.

Šéf ČSSD Jan Hamáček minulý týden řekl Blesku, že by se měla připravit nová novela. „Ohledně piva mě napadá citát bývalého ruského premiéra Černomyrdina: Chtěli jsme to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. Ministerstvo financí tuto záležitost nedomyslelo, jsme připraveni podpořit rychlou novelu, která do celé věci vnese jasno,“ uvedl Hamáček.