Hygienici našli mimořádné ohnisko covidu na škole v Bílině

Ohnisko odhalili hygienici poté, co se testům podrobili žáci a učitelé druhého stupně.

Podle hlavní epidemioložky teplické hygienické stanice Evy Poláčkové by se na šíření nákazy přišlo dřív, kdyby vláda zachovala ve školách povinné testování. „Onemocnění se šířilo skrytě, a onemocněli tak rodiče i prarodiče,” dodala hygienička.

Nákaza se v zařízení šířila od začátku října. „Rodiče posílali do školy děti, které byly nemocné. Dítě má jeden den teploty, vyspí se z toho, rodič ráno konstatuje, že teplotu nemá, a pošle ho do školy. Jednodenní teplota je jediný příznak té nemoci a před objevením se té teploty a po objevení teploty to dítě je schopné stále někoho nakazit,” vysvětlila Poláčková.