Hřib chce letos vystavit korunovační klenoty

Tradice sedmi klíčů vznikla poté, co se v roce 1791 na žádost českých stavů klenoty vrátily z Vídně do Prahy. Klíče drží sedm představitelů státu, města a církve – prezident, premiér, předsedové obou komor parlamentu, pražský primátor, pražský arcibiskup a děkan svatovítské kapituly. Ti také od roku 2010 tvoří čestnou radu katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která by se na konkrétním kroku měla shodnout.