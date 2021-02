Hejtmani čekají, s čím přijde vláda

„V současné situaci se všemi informacemi, které mám, neuvažuji, že bychom požádali o vyhlášení nového stavu nouze. To, že některé kraje tak činí, je legitimní a akceptuji to. Je to jedna z uvažovaných variant, která na stole je,“ řekla v pátek novinářům Pecková.

Doplnila, že chce nejprve vyčkat na to, jaké opatření vyhlásí ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

Zároveň ale podotkla, že stav nebezpečí, který umožňuje krajům například regulovat pohyb obyvatel nebo nařizovat pracovní povinnost, chce vyhlásit již nyní.

„Pakliže zjistím, že opatření, která umožňuje vyhlášení stavu nebezpečí, nestačí pro to, abychom odvrátili nějaké širší nebezpečí nebo riziko, je to na místě,“ poznamenala.

Pecková zdůraznila, že pro to, aby jasný závěr udělala již nyní, nemá dostatek informací. „Teď nejsem schopna vyhodnotit, jaká varianta bude následovat,“ uzavřela.

Podobně to vidí i pražský primátor Hřib. „Potvrzuji, že v tuto chvíli nemáme dostatek vstupních informací, abychom mohli říct jasné ano či ne,“ uvedl s tím, že ani Praha zatím o znovuvyhlášení žádat nebude.

Také Červíček nemíní tlačit, aby vláda znovu vyhlásila nouzový stav. „Očekávám, že ze strany vlády zazní, jaká opatření chce přijmout po skončení nouzového stavu a také vyhodnocení stávajících opatření v průběhu jeho trvání,” uvedl před páteční videokonferencí hejtmanů s vládou.

„Ze strany jednotlivých ministerstev bychom měli být informováni o tom, jak si představují, že dle zákonných možností budou dále postupovat například v rámci zákona o veřejném zdraví. Teprve potom se můžeme odpovědně bavit i v úzké spolupráci s krajskou hygienou o dalším postupu v našem kraji. Tedy, zda budeme muset vydat další regionální opatření, popřípadě budeme zvažovat vyhlášení stavu nebezpečí anebo nějak jinak spolupracovat s vládou na zvládnutí stavu epidemie,“ řekl Červíček.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) ale v pátek řekl, že hejtmani vládu požádají o prodloužení nouzového stavu. O žádosti vládě, aby vyhlásila nouzový stav na další období, hovořili i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) nebo hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD

Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) bude rozhodující jednání s vládou. „Musíme se jich zeptat, co mají nachytané oni. Drží karty v rukou a budou vyhlašovat nejpodstatnější opatření. My zatím nevíme, jaký je plán B. Dosud se jednalo o tom, zda se nouzový stav prodlouží. A nikdo neměl na stole položený plán B a my ho chceme slyšet,” uvedl Grolich.

Opětovné vyhlášení nového nouzového stavu by znamenalo nejjednodušší cestu, jak v Česku zachovat opatření proti koronaviru. Vedle ústavních právníků však i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) již dříve přiznal, že by to bylo obcházení zákona. Pokud by o to však hejtmani požádali, vláda by jim podle něj pravděpodobně vyhověla.