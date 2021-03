Hřib a Pecková chtějí zrušit omezení mezi Prahou a okresy

Pražané by tak mohli do přírody za městem a obyvatelé zmíněných okresů by si bez problémů mohli nakoupit v Praze . Nyní musejí mít lidé cestující přes hranice okresů důkaz, že splňují výjimku ze zákazu cestování.

Poznamenal, že si tito lidé podle aktuálního znění vládních nařízení nemohou například nakoupit v Praze, přestože do města jedou za prací. Ve zmíněných okresech žije dohromady zhruba 335 tisíc lidí, přičemž velká část z nich dojíždí do Prahy.

Obyvatelům Prahy by se na druhou stranu zvětšil prostor, kde mohou trávit volný čas. Za rekreací se ode pondělí podle upravených pravidel může po celém okrese. Zatímco lidem žijícím mimo Prahu se tím rozšířily možnosti výletů do přírody, Pražané musí nadále zůstat na území města.

„Pražané se tísní na těch málo kouscích přírody, které v Praze máme. Přitom si myslím, že vyrazit do prázdného lesa v okrese Praha-východ nebo Praha-západ by nemusel být takový problém,“ míní Hřib.

Hamáček, jehož resort o výjimkách rozhoduje, se ale k věci staví rezervovaně. „Můžeme se o tom bavit, na druhou stranu to znamená další mísení obyvatel. Pokud jsme to vydrželi doteď, tak myslím, že to ještě chvíli vydržíme,“ zareagoval. „Teď už bych to neměnil,“ dodal.