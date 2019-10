Hrdina z autobusu už začal s přípravou na autobusový řidičák

K zásahu v autobusu došlo v pondělí 16. září, podle Raisra se ale celý jeho příběh začal odvíjet už o den dříve. S rodinou si udělal procházku do pizzerie v Oldřichově v Hájích, kde mají také malé koupací jezírko. „Naše děti se tam koupaly, ale jak už nebylo úplně teplo, tak se z toho nachladily a manželka ráno rozhodla, že malý Martin zůstane dome a nepůjde do školky. A já jsem díky tomu mohl jet dříve do práce, měnil jsem si rezervaci a volné už bylo jediné místo, to osudné sedadlo číslo 3,“ popsal Raisr.