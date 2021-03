Hranice mezi okresy stojí v cestě i tramvaji

„Policisté je vrátili zpět do jejich okresu,“ komentovala to policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Cestující to neodradilo, tramvaj dál hojně využívají. V sobotu odpoledne se vůz ve směru do Jablonce už v Liberci plně zaplnil, hodně lidí postupně vystoupilo na zastávkách ještě na území okresu Liberec, z Vratislavic do sousední Proseče nad Nisou, tedy přes hranici okresů, ale nakonec projelo devět cestujících.

„Jedu do práce ve fabrice. Mám potvrzení od zaměstnavatele i čestné prohlášení, že cestuji v rámci výjimky. Zatím to po mně nikdo nechtěl,“ řekl Právu Petr Varga, jeden z cestujících, kteří v tramvaji přejeli hranici mezi okresy Liberec a Jablonec.

Linka číslo 11 byla také jedním z důvodů, proč obyvatelé Vratislavic (Liberec) a Proseče nad Nisou (Jablonec), ležících v polovině tramvajové trati, dostali v pátek výjimku od ministra vnitra Jana Hamáčka ( ČSSD ). Ta umožňuje lidem s trvalým pobytem nebo bydlištěm ve Vratislavicích vstupovat do okresu Jablonec a Prosečským zase jezdit do Liberce.

„Průběh okresní hranice mezi Prosečí a Vratislavicemi je tak složitý, že by opatření o omezení pohybu nešlo efektivně uplatňovat. Pro občany těchto městských částí by bylo problematické nebo zcela nemožné využívat veřejnou dopravu i naplňovat své základní potřeby,“ vysvětloval jablonecký primátor Jiří Čeřovský ( ODS ), proč o výjimku pro část svých obyvatel Jablonec i Liberec usilovaly.

Ministr vnitra proto musel rozhodnout, že u obyvatel Turnovska se za pohyb v rámci okresu považuje i pohyb a pobyt v rámci obvodu Turnova. „Jinak by patnácti obcím hrozilo, že místo do Turnova, který je vzdálený kilometr nebo dva, by museli jezdit do Liberce nebo do Jablonce, který je odsud 30 kilometrů,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke (SLK).