Hranice 70 procent naočkovaných byla pokořena, kolektivní imunita je ještě daleko

Nejvíce proočkovanou skupinou jsou senioři. Ve věkových skupinách nad 60 let mají kompletní očkování minimálně tři čtvrtiny osob, přičemž ve věkových kategoriích nad 70, respektive 80 let přesahuje proočkovanost 80 procent.

Ve hře je tzv. rakouský model počítající s tím, že by se testování přestalo uznávat jako doklad bezinfekčnosti a například do restaurací či na sportovní a kulturní akce by byl možný vstup pouze s dokladem o očkování, případně o prodělání nemoci.