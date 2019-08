Hradecké letiště hostí leteckou přehlídku CIAF

Letecká přehlídka přiláká každý rok davy diváků. Aleš Cabicar, který stojí u pořádání akce od jejího počátku v roce 1993, věří, že letos by jich mohlo dorazit alespoň 30 tisíc.

Lákadlem je letos například francouzský Breitling Jet Team, létající na českých albatrosech. Do Hradce se vrací po šesti letech.

„V průběhu letového program uvidí diváci například simulovaný souboj letounu MiG-15 a vrtulníku AH-1S Cobra. Z dalších skupinových vystoupení to bude akrobatická skupina The Flying Bulls nebo Očovský Bačovia na větroních,“ upozornil Cabicar. Pořadatelé každoročně připomínají i události z let 1947, kdy se na hradeckém letišti cvičili piloti vznikajícího Izraele.